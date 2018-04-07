Erzincan’da cami bahçesinde Allah diyen kuş görüntülendi

-Esnaf Yavuz Aydemir'in açıklaması

-Işıkpınar Köyü Muhtarı Abdurrahman Varlı'nın açıklaması

-Cami bahçesinde Allah diyen kuş görüntüleri



( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Işıkpınar Köyü’nde cami bahçesinde Allah diye ses çıkaran kuş çifti cami cemaatinin dikkatini çekti. Vatandaşlar o anları kamera ile kayıt altına aldılar. Erzincan’ın Işıkpınar Köyü Parabağ Cami cemaati, son zamanlarda cami bahçesinde Allah diyen kuşu konuşuyor. Kuş genellikle sabah namazında cami bahçesinde bulunan ağaçlara konarak Allah diye bağırıyor. Kuşun Allah diyerek bağırmasını ilgiyle dinleyen cami cemaati tanık oldukları bu durumu telefonları ile çekerek kayıt altına aldılar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Esnaf Yavuz Aydemir, bu olayın birkaç kez daha yaşandığını belirterek; “Sabah saat dokuz civarı dışarıdaki bir ses benim dikkatimi çekti. Çıktım dışarı bende bir kuş gördüm çam ağacında. Baktım ve kuşun Allah dediğini duydum. Bunu telefonuma kaydettim. Bu olay birkaç kez daha yaşandı. Bende bu durumu videoya alıp paylaşmak istedim. Bu kuş renkli bir kuş, çift halinde geliyorlar buraya. Görmüş olduğunuz çam ağacında ikisi birlikte birkaç kez Allah deyip ondan sonra uçup gidiyorlar” diye konuştu.

Işıkpınar Köyü Muhtarı Abdurrahman Varlı ise açıklamasında, ilk kez böyle bir durum ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek; “Ben yavuz Aydemir kardeşimin bakkalına gelmiştim, kuşun Allah Allah dediğini duyduk cami avlusunda. İkimiz birlikte dışarı çıktık bir saksağan türü, kahverengi kuyruklu, saksağana benzeyen bir kuş türü sürekli Allah Allah diyerek feryat ettiğini gördük. Daldan dala kondu, biz ürkütmeyelim diye yavuz kardeşim kamera çekimi için fazla yaklaşmak istemedi. Biz çok şaşırdık, ilk defa böyle bir şey gördük, tanık olduk. Ne hikmetse bilemedik. Papağan desek eğitilmiş bir papağan değil. Saksağana çok benziyor, kahverengi kuyruğu var. Hikmeti nedir bilemiyoruz ilk kez tanık olduk” diye konuştu.



