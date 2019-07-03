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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eruh'taki terör operasyonu (2) - SİİRT

Eruh'taki terör operasyonu (2) - SİİRT

- Siirt 'te terör operasyonu - Vali Ali Fuat Atik'in hastaneye gelişi ve yaralı askeri ziyareti - Vali Ali Fufat Atik'in hastaneden ayrılışı özel hareket polislerinin acil servis önüne gelmesi Siirt 'te terör operasyonu - Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı - 31 Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.Yaralılar, helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerden biri, müdahaleye rağmen şehit düştü, diğer yaralının tedavisi sürüyor.Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

Özel Hareket Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler Yaralı Asker 

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