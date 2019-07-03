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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eruh'taki terör operasyonu - 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - SİİRT

Eruh'taki terör operasyonu - 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - SİİRT

- Siirt 'te terör operasyonu - 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı - Yaralının hastaneye getirilişi - Siirt Devlet Hastanesi önünden görüntüler Siirt 'te terör operasyonu - Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı - 31 Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

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