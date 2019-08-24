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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eroğlu: '2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur' Haberi

Eroğlu: '2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur' Haberi

Esnaf ziyaretinden detay

Terörle Mücadele Beraberlik Yurt Dışı Karahisar 

-Eroğlu'nun açıklamaları

( AFYON KARAHİSAR) Eroğlu: "2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur" AFYON KARAHİSAR

- Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile beraberindeki Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve parti üyeleri öğle namazı sonrasında Tuz Pazarı Caddesi ve Bedesten Çarşı esnafını ziyaret etti. Tek tek esnafla tokalaşan Eroğlu, ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşların da sıkıntılarını dinledi. "Mücadelemiz sürecek" Eroğlu, terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük mücadeleyi verdiğini söyledi.

En son terörist imha edilinceye kadar mücadelenin devam edeceğinin bilgisini veren Eroğlu, “Eskiden biliyorsunuz bizde İHA’lar falan yoktu. Askeri kuvvelerimizin teçhizat ihtiyaçlarının ancak yüzde 10-15’ini karşılıyorduk. Kalan yüzde 80-85’ini yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi tersine döndü. Artık bizim mühimmatımız var, istediğimiz gibi harekat yapabiliriz. Biz kimseye sormuyoruz kimseden emir almıyoruz. Kendimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek. Daha önce inlerine girilmiyordu. Hatta yabancı ülkeler yanlış istihbarat veriyorlardı. Biz de dağları bombalıyorduk ama şu anda noktasal olarak tespit ediyoruz ve tamamen imha ediyoruz. Mücadele devam ediyor” dedi.
Birlik beraberliğin ve kardeşliğin bozulmaması gerektiğini ifade eden Eroğlu, “AK Parti ekibi gerçekten Türkiye siyasi tarihindeki en önemli bir parti. Burada birleşerek bir bütün halinde Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında büyük hedeflerimize doğru yelken açmamız lazım. Esas olan budur. Biz 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini yakalayabilirsek problem yok. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur. Parçalanarak bölünerek olmaz. Birlik ve beraberlikle olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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