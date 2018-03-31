Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor - BAKÜ

- Yürüyüşten görüntüler - Anma etkinliğinden görüntülerErmenilerin katlettiği Azerbaycanlılar anılıyor - Guba ilinde, Ermenilerin 1918 yılında düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 100. yılında yürüyüş düzenlendiBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Guba ilinde, Ermenilerin 1918 yılında düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 100. yılı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi. "31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü" dolayısıyla Guba kent merkezinden, kurbanların defnedildiği toplu mezara doğru yapılan yürüyüşe Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. "31 Mart Soykırımını unutmadık", "Ermeni terörüne son", "Dünya, Ermeni terörünün hukuki değerlendirmesini yapmalı" sloganları atan kalabalık, soykırım anıtında kurbanlar için dua etti.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın saldırgan tutumunu kınadı.Ermenilerin 100 yıl önce yaptığı katliamların, bugün de Ermenistan devletince sürdürüldüğüne dikkat çekilen bildiride, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal edildiği, Hocalı'da 613 sivilin vahşice katledildiği vurgulandı.Bildiride, dünya kamuoyuna hitaben insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın cezasız kalmasına son verilmesi gerektiğine işaret edildi. - 31 Mart 1918 olaylarıÇarlık Rusyası'nın son döneminde, daha önce Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş olan Ermeniler, otorite boşluğundan faydalanarak çevre köy ve kasabalardaki Azerbaycanlıları katledip topraklarını ele geçirmeye başladı. 1905 yılından itibaren örgütlenen ve silahlanan Ermeniler, başta Bakü olmak üzere tüm bölgelerde karışıklıklar çıkararak Azerbaycanlıları yıldırma politikası yürüttü.Rusya'da 1917 yılında yapılan devrimin ardından Bakü 'de yönetimi ele geçiren Bolşeviklerin Ermeni lideri Stepan Şaumyan'ın desteğini alan Ermeni ve Bolşevik çeteleri, Azerbaycanlılara karşı saldırıları artırdı. 1918 yılının 30 Mart ve 3 Nisan tarihleri arasında Bakü , Şamahı, Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıkabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde Ermeni ve Bolşevik çeteler 50 bin Azerbaycanlıyı katletti.Ermenilerin katliamı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kurulan Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelmesi ve ülkeyi çetelerden temizlemesiyle son buldu. Azerbaycan'da 1918 yılında Ermeniler tarafından uygulanan mezalim ve katliam "soykırım" olarak kabul ediliyor ve dünyaya anlatılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998 yılında imzaladığı kararnameyle 31 Mart'ın "Azerbaycanlılar Soykırım Günü" olarak anılmasına karar vermişti.