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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Erkekler 'yakacak', kadınlar 'lezzetin' peşinde - KIRKLARELİ

Erkekler 'yakacak', kadınlar 'lezzetin' peşinde - KIRKLARELİ

Erkekler "yakacak", kadınlar "lezzetin" peşinde - KIRKLARELİ - Köyden drone ile görüntü - Köy kadınları tarafından salça yapımı ile röportaj - Fasulye işinde çalışan köylü kadınlarından genel ve detaylar ile orman işinde çalışan işçilerden görüntüErkekler "yakacak" kadınlar "lezzet" mesaisinde - Kırklareli 'nin Balkan köylerinde kışın yaklaşmasıyla evin erkekleri yakacak hazırlamak için ormanda zorlu bir mesaiye başlarken, kadınlar ise erkeklerin getirdiği odunlarla evlerinin bahçesindeki peçkaları harlayarak tarhana, salça, turşu, kurutulmuş biber, kuskus ve fasulye gibi ürünleri hazırlıyor - Bulgaristan sınırındaki Ahlatlı köyünde yaşayan Naciye Kondur: - "Kış hazırlıklarımıza aslında şubatta başlıyoruz. Önce domates, biber ve fasulyemizi ekiyoruz, bütün yaz onların bakımlarını yapıyoruz. Şimdi de hasadını yaparak, kışlıklarımızı hazırlıyoruz. Köy kadını cefakar. Her şeyi yapmaya çalışıyor"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 'nin Balkan köylerinde kışın yaklaşmasıyla evin erkekleri yakacak hazırlamak için ormanda zorlu mesai yaparken, kadınlar ise erkekler tarafından getirilen odunlarla yaktıkları peçkalarda kışlık yiyeceklerini hazırlıyor.

Asad Köylü Kadın 

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