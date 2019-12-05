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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erkek memurdan kadın güvenlik görevlilerine şiddete ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden açıklama

Erkek memurdan kadın güvenlik görevlilerine şiddete ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden açıklama

İsmail Hakkı Kasapoğlu röportaj

Ayetler Para Cezası Güvenlik Görevlisi İşçi Kadrosu Cep Telefonu 

-Şiddet anı görüntüleri

( SAMSUN )- Kasapoğlu: "Bir yıl önce yaşanan olayda gerekli kişilere idari ceza verilmiştir" SAMSUN

- Samsun’da üç kadın güvenlik görevlisinin erkek bir memur tarafından darp edilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bir yıl önce yaşanan olayda gerekli kişilere idari ceza verilmiştir" dedi.
Olay, 24 Kasım 2018 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kapının geç açılması yüzünden memur M.K. ile işçi kadrosundaki üç kadın görevli tartıştı. Tartışmada M.K., 3 kadın güvenlik görevlisini darp etti. Şiddet anı ise bir başka kadın görevli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine M.K.’nin görev yeri değiştirilerek, idari para cezası uygulandı. Kadın görevlilerin ise şikayetten vazgeçtiği öğrenildi."İlgili güvenlik görevlisine hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir"Olayla ilgili açıklama yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Samsun Kız Yurdu'nda 24 Kasım 2018 tarihinde güvenlik görevlileri ile ilgili yaşanan olay sonrasında kurumumuz hemen idari soruşturma açmıştır. Bir yıl önce yaşanan olayda gerekli kişilere idari ceza verilmiştir. Alınan ifade ve savunmalar şahısların şikayetlerinden vazgeçmeleriyle savcılığa intikal etmemiştir. İlgili güvenlik görevlisine hem cezai işlem uygulanmış hem de görev yeri değiştirilmiştir" diye konuştu.

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