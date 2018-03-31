Erkek arkadaşına kızdı, seyir halindeki araçtan atladı

-Kadının erkek arkadaşından detay

-Otomobilden detay

-Kadının hastaneye sevki

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli’de erkek arkadaşıyla tartışan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Şişli, Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 34 N 3539 plakalı araç içerisinde bulunan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil içerisinde bulunan Çilem Kınalı, sinir krizi geçirerek kendisini dışarı attı. Kız arkadaşının kendisini attığını gören erkek ise aracını durdurarak yardıma koştu. Bu esnada erkek sağlık ekiplerine de haber verdi. Otomobilden bir kadının yola düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyir halindeki otomobilden atlayarak yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şahıs ise yaralı kadının kız arkadaşı olduğunu ifade etti.

Seyir halindeyken kız arkadaşıyla tartıştıklarını belirten Erol Doğan, tartışmanın büyümesi üzerine kız arkadaşının kendini araçtan aşağıya attığını iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Erol Doğan’ın alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sürücü hakkında işlem başlattı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

