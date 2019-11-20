Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

cenazeden görüntü

Cenaze Sparta Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-annenin feryatları
-tabutun taşınması
-fotoğraflar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Erkek arkadaşı tarafından Isparta'da oturduğu apartta bıçaklanarak öldürülen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel Menteşe'nin Ortaköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.Güleda'nın cenazesi Isparta'dan Ortaköy'deki evine getirildi.
Binlerce vatandaşın göz yaşları içinde karşıladığı cenazeyi gören anne Vefaret Canel fenalık geçirdi. Baba Mustafa Cankel'e ise yakınları destek oldu. Ardından Güleda Cankel Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ortaköy mezarlığına defnedildi. Güleda'nın cenazesinin üzerine yakın zamanda evlenen ablasının düğününde giydiği elbisesi örtüldü. Anne Vefaret Canel'in 'Prensesim, Meleğim' feryadı yürekleri dağladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı