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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erik ağacı kışın çiçek açıp meyve verdi

Erik ağacı kışın çiçek açıp meyve verdi

Erik ağacı

Sosyal Medya Erik Ağacı Akkale 

-Ağaçtaki erik görüntüleri
-Köyden ve bahçeden görüntüler
-İsmail Karadayı ile röportaj

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir erik ağacının kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü. Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir erik ağacı kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Etili köyünde ikamet eden 35 yaşındaki İsmail Karadayı, “Evimin önündeki erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini bugün fark ettim. Erik meyvesinin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım” dedi.
Takipçilerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Karadayı, “15 gün önce erik ağacım çiçek açtı. Şimdi de meyveye döndü. Yakında hasat yapacağız” şeklinde konuştu.

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