Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlanıyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın, Zühtü Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, bugün Kadıköy Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Sayının yakınları, yazar ve araştırmacı Erol Mütercimler, Sayın’ın öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ümit Sayın’ın yeğeni Okan Aslay, basına yaptığı konuşmada, “Çocukluğumda bana o öğretmenlik yaptı. Son görevimizi yapmaya geldik” dedi.

Ümit Sayın’ın öğrencisi Özgür Dayanır, “Ben öğrencisiydim kendisini seviyordum. Bildiğim herhangi bir şey yok. Arkadaşlardan gelen whatsapp haberiyle öğrendim. Evinde masasında ölü bulunduğu ile ilgili haber aldım. Onun dışında savcılıktan rapor geleceğini söylediler. Bildiğim bir hastalığı yok. Benim gözlemim, sağlığına dikkat etmediği yönündeydi. Biraz kilosu vardı, beslenmesine dayalı olabilir. Yoğun ve geceleri çalışan biriydi” diye konuştu.





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