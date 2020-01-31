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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntü

Kabristan Cenaze Namazı Cenaze Aracı Öğrenciler Araştırmacı 

-Röportaj
-namaz kılınması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın, Zühtü Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sayın’ın yakınları, öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde dün akşam saatlerinde ölü bulunmuştu. Ümit Sayın bugün Kadıköy Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Ümit Sayın’ın yeğeni Okan Aslay, yakınları, yazar ve araştırmacı Erol Mütercimler, Sayın’ın öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Ümit Sayın’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Kurtköy’deki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu. Öte yandan, Ümit Sayın’ın evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, Sayın’ın vücudunda darp izine rastlanmamıştı.
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