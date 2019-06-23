Ergene Belediyesi yetiştirdiği ürünleri dar gelirlilerle paylaşacak

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( TEKİRDAĞ )- Başkan Yüksel tarım arazilerindeki çalışmaları inceledi TEKİRDAĞ



- Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilen lavanta bahçelerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yüksel lavanta tarlasının hemen yanında fasulye ekimine başlandığını da belirtti.

Velimeşe Mahallesi’nde geçtiğimiz haftalarda hummalı bir şekilde lavanta fidanları dikimini gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan ekipler lavanta bahçelerine gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor. Ergene’de hayata geçen bu güzel projedeki çalışmaları Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yerinde inceledi. Ergene’de yepyeni bir tarım politikasını hayata geçirdiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Geçtiğimiz haftalarda tarım arazimize lavanta fidelerini ektik ve ardından sulama ile çapalama işlemlerime başladık. Lavanta bahçemizim hemen yanı başında bulunan arazimizde fasulye ekimine bugün itibari ile başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer tarım arazilerimize ada çayı, nohut ve kekik dikme işlemlerimize başlayacağız. Seçim çalışmalarımızda da söz verdiğimiz gibi tarım arazilerimizden yetiştireceğimiz ürünlerimizden dar gelirli vatandaşlarımızı yararlandıracağız” dedi.



