Ergani’de Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesine davul zurnalı açılış

-Açılış kurdelesinin kesimi

-Öğrencilerin öğretmenlerle halay çekmesi

-Oktay Ezinci röportajı

-Seyit Tosyalı röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- TEGV Yönetim Kurulu Başkan Oktay Ezinci: “Amacımız çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek” DİYARBAKIR



– Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.Türkiye’nin dört bir yanında her yıl yüz binlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Ergani Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı yapıldı. Açılış törenine, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Oktay Ezinci, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ile çocuklar ve gönüllüler katıldı.

Oktay Ezinci, vakıf olarak yaklaşık 25 yıldır ilkokul çağındaki çocuklara okul dışı zamanlarında etkinlik yapmaları için Türkiye'nin 72 noktasında hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.



Ezinci, “Bugün dördüncüsünü burada açmış bulunuyoruz atölyelerin. Sonrada devamı gelecek bir iki tane daha var. Amacımız, çocuklarımızı bilimsel düşünceye sevk etmek. Çocukları kendi kendilerine bir şeyler oluşturmasını sağlamak. Çocukların oynayarak öğrenmesini sağlamak” şeklinde konuştu.

“10 haftalık programlarla çocuklarımıza ulaşıyoruz”Seyit Tosyalı ise, “Vakfımız yaklaşık 25 yıllık bir kurum. Milli Eğitim Bakanlığıyla bir protokolümüz çerçevesinde ilköğretim yaşındaki çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği vermek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurdun dört bir tarafında 74 noktada faaliyetimiz var. Matematik, sanat, fen, okuma bilişim alanlarında 10 haftalık programlarla çocuklarımıza ulaşıyoruz. Bu programları gönüllülerimiz aracılığıyla veriyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından davul zurna eşliğinde TEGV’in açılış kurdelesi kesilirken, çocuklar açılışta davul zurna eşliğinde halay çekmesi dikkat çekti.TEGV öğrenim birimindeki faaliyetlerTEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Kodlama, Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunuyor. 'Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir' sloganıyla çocukları problem çözme, hayal gücü, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle atölye, çocuklar gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlanması hedefleniyor.

