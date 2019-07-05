Ergani'de kırsal alanda yangın - DİYARBAKIR

- Yangın yerinden detaylar - İtfaiyenin müdahalesinden detaylar Diyarbakır 'da kırsal alandaki yangın - Ergani ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm bağ ve bahçe hasar gördüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, 50 dönüm ekili alan, bağ ve bahçede hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaağaç Mahallesi Kolbaşı mezrasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, Ergani itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangında 3 dönümü bağ ve bahçe 47 dönümü ise buğday ekili alan olmak üzere 50 dönüm arazinin hasar gördüğü belirtildi.Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yangının etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor.
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