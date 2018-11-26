Erdoğan: 'Türkiye, uyuşturucu ticaretine karşı en ağır cezaların verildiği ülkelerden biridir' - İSTANBUL
Erdoğan: "Türkiye, uyuşturucu ticaretine karşı en ağır cezaların verildiği ülkelerden biridir" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "Türkiye, uyuşturucu ticaretine karşı en ağır cezaların verildiği ülkelerden biridir"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan: "Türkiye, uyuşturucu ticaretine karşı en ağır cezaların verildiği ülkelerden biridir."