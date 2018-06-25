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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - OSMANİYE/HATAY

Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - OSMANİYE/HATAY

- Kutlama yapan vatandaşlardan detay görüntüler - Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlardan detaylarErdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle sevinç gösterileri yapılıyorOSMANİYE/HATAY (AA) - Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.Adana'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplandı.Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu.Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, kent merkezinde tur attı.Hatay'da ise vatandaşlar, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak amacıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalara, çok sayıda kişi katıldı.
Osmaniye ve Mersin'de de vatandaşlar, ellerindeki bayrak ve pankartlarla sevinç gösterisinde bulundu. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalar da MHP'liler de yer aldı.

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