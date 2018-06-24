Erdoğan’ın Başkanlığı Adana’da coşkuyla kutlanıyor

-Sevinen vatandaşlarda detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da Ak Parti İl teşkilatı önünde toplanan binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutluyor. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından binlerce AK Partili Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Adana İl Teşkilatına akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile bina önüne gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde kutlamalarını yapmaya devam ediyor. Havai fişek gösterilerinin de düzenlendiği kutlamada vatandaşlar bayrak ve flama sallayarak sevinçlerini birlikte paylaşıyor. Seçim kutlamaları devam ediyor. (CNK-

