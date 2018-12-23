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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erdoğan: 'CHP kirliliktir, susuzluktur, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır' - İSTANBUL
Erdoğan: "CHP kirliliktir, susuzluktur, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır" - İSTANBUL - Alandan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıErdoğan: "CHP kirliliktir, susuzluktur, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan: "CHP kirliliktir, susuzluktur, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır."