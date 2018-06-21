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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan bu pankarta kayıtsız kalamadı

Erdoğan bu pankarta kayıtsız kalamadı

Gençlik merkezi dışarıda bekleyen kalabalık

Masa Tenisi Güzergah Hatıra Fotoğrafı Kalaba Alabalık 

-Pankart detayı
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı genel görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin’de gençlerin kendisini davet ettiği pankarta kayıtsız kalamadı. Gençlerin çalışmalarını inceleyen Erdoğan gençlerle masa tenisi oynadı Dombra müziğini birlikte dinledi. Mardin mitinginin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim özel radyo programını Mardin valiliğinde gerçekleştirdi. Erdoğan Mardin’den ayrılmadan önce havaalanı güzergahında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik merkezine gençlerin astığı “Tayyip amca çaya bekleriz” pankartına kayıtsız kalamadı. Görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından Mardinli gençlere kazandırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardinli gençler buluştu. Mardinli gençlerle bir araya gelen Erdoğan, merkezin içinde yapılan kursları ve çalışmaları inceledi gençlerden bilgi aldı. Gençlerle masa tenisi de oynayan Erdoğan Dombra şarkısını dinledi. Gençlerin resim çektirme talebini de geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan hatıra fotoğrafının ardından özel uçağı ile Mardin’den ayrıldı.
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