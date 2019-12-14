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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erdemli'de okul kantinleri denetlendi - MERSİN

Erdemli'de okul kantinleri denetlendi - MERSİN

- Erdemli Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerinden görüntüler - Öğrencilerden görüntülerErdemli'de okul kantinleri denetlendiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, okulların kantinlerinde denetim yapıldı.Erdemli Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde sağlığa zararlı ürün olup olmadığını inceledi.Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışmayla ilgili açıklamasında, "Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak, üzücü sonuçlar gerçekleşmesinin önüne geçmektir. Bu konuda işletme sahiplerinden de hassasiyet bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kullar Hassasiyet 

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