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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erciyes'te suni karlama başladı

Erciyes'te suni karlama başladı

Suni karlama sisteminden görüntüler

Bild Kar Topu 

-Veysel Değirmenci'nin kar topu oynaması
-Röp.

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, sezon öncesinde suni karlama makineleri çalıştırıldı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, sezonun yaklaşmasıyla beraber suni karlama yapılmaya başlandı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlatılan suni karlamayla beraber pistlerin daha da iyi olacağı bildirildi.
Öte yandan, karlama sisteminin çalıştırılmasıyla beraber Erciyes'te bulunan işletmelerinde yüzü güldü. İşletmeci Veysel Değirmenci, üretilen karlarla kar topu oynadı. (AG-
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