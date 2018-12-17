- Erciyes'i sezonun ilk hafta sonunda 30 bin kişi ziyaret etti

--Erciyes Dağından detay

--Teleferikten detaylar

--Kayak yapanlardan detaylar

--Kalabalık detayları

--Kartopu oynayanlardan detay

--Röportaj



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kış turizminin amiral gemisi haline gelen Erciyes’te 2018-2019 kayak sezonu açıldı. Ülkemizin en çok tercih edilen kayak merkezi Erciyes’e sezonun ilk hafta sonunda 30 bin kişi ziyaret etti. Türkiye’nin en büyük ve gelişmiş kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olarak kayak severlerin ve turizmcilerin en gözde mekânı olan Erciyes, son teknoloji tesisler, ulaşım imkânları, uluslararası standartlarda pistler, modern sosyal ve konaklama tesisleri ile 2018-2019 kayak sezonuna başladı.

Suni karlama ünitelerinin katkılarıyla start alan sezonda kayak severler Erciyes'te sezonun ilk kayağını yaptı. Hafta sonunu fırsat bilen 7’den 70’e binlerce ziyaretçi Erciyes’teki tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Pek çok kişi de Erciyes’teki sosyal tesislerden yararlanarak ya da piknik yaparak güzel bir hafta sonu geçirdi. Sezonun açıldığı ilk günde yurt içi yurt dışından yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Dağı’na yapmış olduğu yatırımları yeni bir dönemine daha idrak etmek üzere aylar boyu çalışıyoruz. Yaz mevsimi boyunca gayret ettik ve sahamızda pistler, mekanik tesisler, suni karlama üniteleri ve sosyal alanlar bazında 2018/2019 kış mevsimi için hazır hale getirdik. Çok şükür aylardır bu günleri bekliyorduk. Genel itibarla Erciyes’te aralığın ilk haftasın da açtığımız kayak sezonumuz yine kayak severlere, snowboardçulara kış ve dağ turizmini kendi hayatlarında bir model olarak benimsemiş vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı.

14 Aralık 2018 Cuma günü itibari ile pistlerimizi kayakçılarımıza açtık. Şu anda ana pistlerimiz yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize hazır hale getirilmiş durumda. Sezonu açtığımız ilk hafta Cumartesi ve Pazar günü çok yoğun bir ilgi yaşadık. Yaklaşık 30 bin kişi gerek kayak yapmaya gerek kızak yapmak, gerekse Erciyes Dağı’nda farklı bir atmosferde farklı bir heyecan yaşamak için Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih ettiler. Çok hareketli bir hafta sonu geçirdik. Sezon açılışının ilk hafta sonu olmasına rağmen vazifeye başladığımız 2012 kışından çok çok fazla bir ilgi alakaya mazhar oldu Erciyes Dağı. İnşallah bu da sezonun çok bereketli, çok yoğun ve dolu dolu geçeceğinin bir emaresi olarak bizlere bir işaret vermiş oldu. Başladığımızda gördüğümüz heyecan çok keyifli ve güzel bir sezon geçireceğimizin belirtileri olarak bizleri heyecanlandırdı. Ümit ediyoruz kazasız belasız, herkesin huzur içince mutlu zaman geçirebileceği bir Erciyes sezonu yaşayacağız ”dedi.

(AÖ-

