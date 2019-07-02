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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Erciş'te 'Van'da çocuk olmak' sergisi açıldı - VAN

Erciş'te 'Van'da çocuk olmak' sergisi açıldı - VAN

Erciş'te " Van 'da çocuk olmak" sergisi açıldı - VAN - Serinin açılışı ve sergi alanın dolaşılması - İlçe kaymakmı Nuri mehmetbeyoğlu'un konuşması - Sergiden detay görüntüler - Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar konuşmasıErciş'te " Van 'da çocuk olmak" sergisi açıldıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Özkan Bilgin'in çalışmalarının yer aldığı " Van 'da çocuk olmak" temalı fotoğraf sergisi açıldı.Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği sergide, Van 'daki çocukların günlük yaşamına dair fotoğraflar davetlilerin beğenisine sunuldu.Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle, Van Jandarma Komutanlığı ve AA işbirliğinde hazırlanan sergideki fotoğrafları inceleyen Mehmetbeyoğlu, erken yaşta evliliklerin önlenmesinde farkındalık yaratmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Ben Daha Çocuğum" sosyal sorumluluk projesinin önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mehmetbeyoğlu, "Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Coğrafyamızdaki evlatlarımızın yaşadığı zorlukların ön plana çıkarıldığı güzel bir çalışma sergilenmiş. Sayın Valimiz ve İl Jandarma Komutanımız bu konuyu çok önemsiyor. Çünkü elleri kayak tutması gereken çocukların maalesef zorlu işlerde çalıştırılmasıyla karşılaşıyoruz. Evlatlarımızın diğer çocuklardan farklı olmadığını ve bu coğrafyada yaşanan zorluklara rağmen neleri başardıklarını göstermesi açısından çok değerli çalışmalar yapılmış." diye konuştu.
Erciş Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yaşar da, sergilenen fotoğrafların bölgedeki çocukların yaşamını etkili bir şekilde anlattığını belirtti.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile davetliler katıldı.

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