Erciş’te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti

-Öğrencinin konuşması

-Kaymakamın konuşması

-Milli eğitim müdürünün konuşması

-Bir öğrencinin konuşması

-Aile ortamındaki konuşmalar



( VAN ) VAN



- Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu öncülüğünde, ara tatil nedeniyle 3 bin öğretmen tarafından 20 bin öğrenci evinde ziyaret edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için Erciş’te görev yapan 3 bin öğretmen, bir günde 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti. Ziyarete Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da destek verdi. Van Yolu ile Salihiye mahallelerindeki aileleri ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve öğretmenler, Kemal Sarıyıldız ve Abdullah Taş isimli velilerin evlerine misafir oldu. Mehmetbeyoğlu, veli ve öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerin durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evlerinde ziyaret edildiğini ifade ederek, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizi bugün evlerinde ziyaret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum. Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, valimize, hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Veliler ise, yapılan programı çok isabetli bulduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.



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