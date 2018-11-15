Erbil Uluslararası Maarif Okulu 500 fidan dikti - ERBİL
- Erbil Uluslararası Maarif Okulu konferans salonunda yapılan etkinliğe katılanlardan detaylar - Okul öğrencilerinin yaptığı gösteriler - Fidan dikim alanı - IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi fidan dikimi - Erbil Valisi Nevzad Hadi'nin fidan dikimi - IKBY Belediyeler ve Turizm Bakanı Nevroz Mevlüd'nin fidan dikimi - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın fidan dikimi - Maarif Okulu öğrencilernin fidan dikiminden detaylar. - Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek ile röportaj. Erbil Uluslararası Maarif Okulu 500 fidan diktiERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri kentte 500 fidan dikti. Erbil Uluslararası Maarif Okulu tarafından öğrencilerin doğayla buluşturulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Belediyeler ve Turizm Bakanı Nevroz Mevlüd, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda yetkili ve veli katıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiir ve söylenen şarkılarla başlayan etkinlik, drama performansı ve fidanların dikilmesi ile son buldu.AA muhabirine konuşan Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, 500 öğrencisi bulunan okulun öğrenci sayısı kadar ağaç dikildiğini söyledi.
Ağaç dikme projelerinin çok takdir gördüğünü belirten Şimşek, "Buradaki hedefimiz çocuklarımızın fiili olarak doğaya katkısı gerektiğini göstermek ve doğaya karşı farkındalığı oluşturmaktır." dedi. Şimşek, Erbil Maarif Okulunun bölgede yoğun ilgili gördüğüne dikkati çekerek, okulun kısa zamanda hem akademik hem de kadro olarak başarı kaydettiğini ifade etti. Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü ayrıca başarılarını bu tür projelerle desteklemek istediklerini dile getirdi.