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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü Video

Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü Video

Şehidin ailesinin oturduğu sokaktan görüntü

Şehit Bild Silahlı Saldırı Gesi Saldırı 

-İtfaiye ekiplerinin Türk bayrağı asması
-Polisten görüntü
-Bayraktan ve yakınlarından görüntü
-Bayrak asılması

( MERSİN )- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlene silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı- Osman Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi MERSİN

- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlene silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Osman Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki bir restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunun bir çalışanı Ramazan Köse şehit oldu, bir Iraklı hayatını kaybetti.Şehit Köse'nin Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde oturan baba Ramazan ile anne Sıdıka Köse'ye, acı haberi yetkililer verdi. Saldırıda evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen anne ile baba, gözyaşlarına boğulurken, Ankara'daki tören için Adana Havalimanına gitti. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Şehit Köse'nin evli olduğu ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Köse'nin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.
(KRY-
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