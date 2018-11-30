Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaş: 'Türkiye ve İran'ın ümmetin istifadesine sunacağı çok iş var' - TAHRAN

Erbaş: 'Türkiye ve İran'ın ümmetin istifadesine sunacağı çok iş var' - TAHRAN

Erbaş: "Türkiye ve İran'ın ümmetin istifadesine sunacağı çok iş var" - TAHRAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayetullah Muhsin Araki ile bir araya gelmesi - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamaları - İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki'nin açıklamaları - Dünya Mezhepleri Yakınlaştırma Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri'nin konuşmasıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran 'da İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki ile bir araya geldi.Başkent Tahran 'daki bir otelde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede bir konuşma yapan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Müslümanlar arası birliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ürdün, Katar ve İran'ı kapsayan 6 günlük bölgesel ziyareti kapsamında bugün Tahran 'a gelen Erbaş, İran heyetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki de konuşmasında Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunun atmosferinde olduklarına işaret etti ve iki ülkenin iş birliği yaparak çok güzel çalışmalara imza atabileceğini söyledi.

İran'ın önde gelen din adamlarından Dünya Mezhepleri Yakınlaştırma Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri ise konuşmasında iki ülke arasındaki güçlü bağlara işaret ederek bu ülkelerin dünyada İslam için önemli hizmetler yapabileceğini söyledi.

Atmosfer Ümmet Kutlu Doğum İstifa İslam 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Başbakan Davutoğlu 'Aşk-ı Nebi' sergisinin açılışını yaptıBaşbakan Davutoğlu 'Aşk-ı Nebi' sergisinin açılışını yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı