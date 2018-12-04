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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Erbaş: 'Batı dünyası İslam'ı kaynağından öğrenmeli' (1) - TAHRAN

Erbaş: 'Batı dünyası İslam'ı kaynağından öğrenmeli' (1) - TAHRAN

Erbaş: "Batı dünyası İslam'ı kaynağından öğrenmeli" (1) - TAHRAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile röportaj"Batı dünyası İslam'ı kaynağından öğrenmeli" - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Biz hem kendimizi, hem inancımızı, hem de medeniyetimizi çok doğru bir şekilde anlatmalıyız. Batı dünyası, İslam'ı kaynağından öğrenmeli. Bugün İslam'ı yanlış uygulayan kişilere bakarak değerlendirmemelidir. Ön yargıdan vazgeçmelidir" - "Batı dünyasında İslamla ilgili araştırmalar, sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlemeliyiz. Bilenler biliyor fakat İslam'ı sahih kaynaklarından öğrenmemiş olanları bu şekilde uyarabiliriz. Bu noktada çok büyük imkanlarımız var" - "Dünya sürekli sekülerleşmeye doğru gidiyor, dünyevileşme hızla artıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor"TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı dünyasının İslam'ı kaynağından öğrenmesi ve bugün İslam'ı yanlış uygulayan kişilere bakarak değerlendirmemesi gerektiğini belirterek, "Hem kendimizi, hem inancımızı, hem de medeniyetimizi çok doğru bir şekilde anlatmalıyız. " dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz hafta Ürdün, Katar ve İran'a yaptığı ziyaretleri AA muhabirine değerlendirdi.Ziyaretlerin Türkiye ve diğer ülkeler açısından çok önemli olduğunu ve görüşmeler neticesinde ülkeler arasında yapılacak iş birliğinin büyük kazanımlar getireceğine inandığını belirten Erbaş, daha yoğun birliktelikler ve iş birliği yapılabilecek ülkeler olduğunu söyledi.

Erbaş, İran'da Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhsin Kumi ve Hamaney'in Hac İşleri Temsilcisi Gazi Asker İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Abuzer İbrahimi Torkeman ve Cumhurbaşkanı Asistanı Hüccetulislam Ali Yunusi ile görüşmesine ilişkin şunları aktardı:"Bu görüşmeler neticesinde iki taraftan arkadaşlarımızın oluşturduğu bir komisyon kurduk. Bu komisyon, iki ülke arasında süreç içerisinde neler yapılabilir bunları çalıştılar ve inşallah o mutabakat neticesinde başta Siyonizm'e karşı, Kudüs'ün Müslümanların ortak çarpan kalbi olduğu noktasındaki anlayışımızın, kanaatimizin aynı olduğu, bundan sonra Kudüs ve Mescid - i Aksa'da Müslümanların daha fazla görünmesi, ziyaretlerin arttırılması, Mescid - i Aksa'nın problemlerinin çözülmesi noktasında yardımlaşma konusu öne çıkmış oldu."Bölgenin iki büyük devleti İran ve Türkiye'nin İslamofobi'ye, sömürgecilere ve terör olaylarına karşı güçlerini birleştirirse büyük mesafeler kat edileceğini dile getiren Erbaş, bu konuların İran ziyaretinde konuşulduğunu ifade etti.

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