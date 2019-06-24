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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erbaş: 'Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir' - ANKARA

Erbaş: 'Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir' - ANKARA

Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir" - ANKARA - Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması - Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik’in Kur’an - ı Kerim tilaveti okuması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu.
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