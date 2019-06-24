Erbaş: 'Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir' - ANKARA
Erbaş: "Başkanlığımız insanımızın manevi hayatına rehberlik etme sorumluluğuyla hareket etmektedir" - ANKARA - Göç ve Manevi Destek Merkezi binaından detay - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşılaması - Kocatepe Cami İmam Hatibi Yahya Çelik’in Kur’an - ı Kerim tilaveti okuması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göç ve Manevi Destek Merkezi" açılışında konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım