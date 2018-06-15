Erbaa'da şiddetli yağış ve fırtına - TOKAT

: - Şiddetli rüzgar ve yağış görüntüsü - Aşırı yağışın camdaki görüntüsü - Yollardaki sel görüntüsü - Rüzgar nedeni ile kırılan ve devrilen ağaçlar - Vatandaşlar su basan evlerinden ve bodrum katlarından su tahliye etmesi - Evlerin uçan çatıları Tokat 'ta kuvvetli yağış ve fırtına - Erbaa ilçesindeki şiddetli yağış ve fırtınada bazı ev ve araçlar hasar gördüTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezi ve köylerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları ve araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi.Kuvvetli yağışın su baskınlarına neden olduğu ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etti.Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika elektrik kesintisi yaşanan ilçede, belediye ekipleri de hasar tespiti yaptı.