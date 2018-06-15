Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Erbaa'da şiddetli yağış ve fırtına - TOKAT

Erbaa'da şiddetli yağış ve fırtına - TOKAT



: - Şiddetli rüzgar ve yağış görüntüsü - Aşırı yağışın camdaki görüntüsü - Yollardaki sel görüntüsü - Rüzgar nedeni ile kırılan ve devrilen ağaçlar - Vatandaşlar su basan evlerinden ve bodrum katlarından su tahliye etmesi - Evlerin uçan çatıları Tokat 'ta kuvvetli yağış ve fırtına - Erbaa ilçesindeki şiddetli yağış ve fırtınada bazı ev ve araçlar hasar gördüTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezi ve köylerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları ve araçlar zarar gördü, ağaçlar devrildi.Kuvvetli yağışın su baskınlarına neden olduğu ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etti.Fırtınanın enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle yaklaşık 45 dakika elektrik kesintisi yaşanan ilçede, belediye ekipleri de hasar tespiti yaptı.

Şiddetli Yağış Elektrik Kesintisi Aşırı Yağış Hasar Tespit 

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı