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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Erbaa'da otomobil devrildi: 4 yaralı - TOKAT

Erbaa'da otomobil devrildi: 4 yaralı - TOKAT



: - Erbaa'da otomobil devrildi - 4 yaralı - Kaza alanından detay görüntü - Kaza yapan araçtan görüntüler - Erbaa Devlet Hastanesi acil servis detay görüntü Tokat 'ta otomobil devrildi: 4 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.Ertuğrul Sevinç (39) yönetimindeki 25 EJ 119 plakalı otomobil D - 100 kara yolu Hacıpazarı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik çukura çarparak devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Arzu Yavuz Sevinç ( 37), çocukları Bülent Emin Sevinç (6) ve Halime Ece Sevinç ( 2) yaralandı.Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Acil Servis Direksiyon 

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