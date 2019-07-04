Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü - KAHRAMANMARAŞ
- Epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştü - Olay yerinden detaylar - Motosikletten detaylar - Ambulansın yaralıyı götürmesiEpilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle nehre düştüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücü motosikletiyle Ceyhan Nehri'ne düştü.Şevki Erdoğan, plakası belirlenemeyen motosikletiyle Kızılcaoba Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.Direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdoğan, motosikletiyle yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne düştü.Vatandaşlarca sudan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.