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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ensesine isabet eden şeyin taş yerine kurşun olduğunu öğrenen şok geçirdi

Ensesine isabet eden şeyin taş yerine kurşun olduğunu öğrenen şok geçirdi

HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

Yaşlı Kadın Röntgen En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ
-YARALININ İNDİRLMESİ
-DETAYLAR

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde evinin bahçesinde iş yaparken ensesine kurşun isabet eden yaşlı kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde evinin bahçesinde çalışan 54 yaşındaki Zahide Demirci, başına isabet eden kurşun sonucunda yaralandı. Yakınlarına durumu anlatan yaşlı kadın başına taş isabet ettiğini söyledi.

Yaşlı kadının yakınları durumu 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansa bindirerek Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Başına taş isabet ettiğini ifade eden yaşlı kadın röntgene alındı. Çekilen röntgen sonucu yaşlı kadının ensesine kurşun isabet ettiği tespit edildi. Tedavi alınan yaşlı kadının ensesinden kurşun çıkartıldı. Tedavi altında olan yaşlı kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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