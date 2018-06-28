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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara hayatını kaybetti

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara hayatını kaybetti

-Arşiv görüntü-

Hastane Lyon Dolar Milyar Dolar 

-Şarık Tara'nın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- ENKA Holding’in Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü hastanede çok organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. ENKA Holding’in fahri başkanı Şarık Tara, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle 88 yaşında hayatını kaybetti. ŞARIK TARA KİMDİR? 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te doğmuştur. 1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda'nın yardımıyla İstanbul'a geldi. 1944'de ailesinin de geldiği Türkiye’de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.’ye dönüşmüştür. 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye’nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye’nin en zengin 6’ncı ismi olmuştur.
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