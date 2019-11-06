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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Eniştesine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

arşiv görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Akalan 


- Adıyaman’da sokak ortasında eniştesine 3 el ateş ederek daha sonra olay yerinden kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokak'ta yaşandı. Yolda yürüyen Abdullah Polat’ın yanına gelen Z.F. ruhsatsız tabancayla 3 el ateş etmiş, daha sonra olay yerinden kaçmıştı. Z.F.’nin açmış olduğu ateş sonucunda Abdullah Polat ayağından yaralanmış, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Eniştesine ateş ederek yaralayan Z.F., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Z.F., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Z.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
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