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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Engelsiz yaşam korosundan öğrencilere 'moral' konseri - TEKİRDAĞ

Engelsiz yaşam korosundan öğrencilere 'moral' konseri - TEKİRDAĞ

Engelsiz yaşam korosundan öğrencilere "moral" konseri - TEKİRDAĞ - Konserden genel ve detay görüntüler - Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü'nün açıklamasıEngelsiz yaşam korosundan öğrencilere "moral" konseriTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu "Engelsiz Yaşam Korosu", üniversite sınavlarına hazırlanan adaylara "moral" konseri verdi.Özel bir okulda düzenlenen konserde 3 yıl önce kurulan ve 35 kişiden oluşan koro, Türk halk müziğinden seçilmiş eserleri seslendirdi. Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, gençlerin bir toplumun geleceği ve ideali olduğunu söyledi.

Hayatta en önemli şeyin iyi insan olmak olduğunu vurgulayan Türüdü, "Her şey olabilirsiniz ama iyi insan olabilmek en önemlisi. Ben dahil arkadaşlarımız sizlerden farklıyız. Belki biraz sizlerden eksiğiz, bazı yönlerde sizlerden daha fazlayız. Farkılıklarımız ile biz bu dünyayı oluşturuyoruz. Düşünsenize hepimizin saçları sarı, gözleri mavi olsaydı ne kadar yaşanılmaz olurdu dünya öyle değil mi? Bu dünyanın renkleri farklılıklardır. İyi insan olabilmenin en güzel yolu empati kurabilmektir. Birbirine hoş görü ve sabır gösterebilmektir." dedi.
Yaklaşık bir saat süren konser öğrencilerden büyük beğeni aldı.

Üniversite Sınavları Bedensel Engelliler Otizm Bedensel Engelli Öğrenciler 

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