Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Engelliye akülü sandalye - SİİRT

Engelliye akülü sandalye - SİİRT

- Doğuştan engelli 13 yaşındaki Zeynep'in platform binasına gelmesi - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, akülü sandalyeyi platform binasında Zeynep'e teslim etmesi - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın yaptığı açıklama - Siirt Engelliler Platformu Başkanı ve aynı zamanda engelli olan Barış Amcalar açıklamada bulundu - Engelli Zeynep'in babası Necmettin Sevgi'nin açıklamas Siirt 'te engelliye akülü sandalyeSİİRT (AA) - Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 13 yaşındaki Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye hediye etti. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Engelliler Platformu Başkanı Barış Amcalar'ın aracılığıyla kendisine ulaşan Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye temsil etti.Taşkın, yaptığı konuşmada, engellilere destek sunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Birlikte yaşadığımız hayatı kolaylaştırmalı ve önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi.
Zeynep'in babası Necmettin Sevgi de "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu.Kızım buna çok sevindi. Hep dışarıya çıkmak istiyordu. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akülü Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı