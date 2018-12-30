Engelliye akülü sandalye - SİİRT

- Doğuştan engelli 13 yaşındaki Zeynep'in platform binasına gelmesi - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, akülü sandalyeyi platform binasında Zeynep'e teslim etmesi - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın yaptığı açıklama - Siirt Engelliler Platformu Başkanı ve aynı zamanda engelli olan Barış Amcalar açıklamada bulundu - Engelli Zeynep'in babası Necmettin Sevgi'nin açıklamas Siirt 'te engelliye akülü sandalyeSİİRT (AA) - Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 13 yaşındaki Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye hediye etti. Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Engelliler Platformu Başkanı Barış Amcalar'ın aracılığıyla kendisine ulaşan Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye temsil etti.Taşkın, yaptığı konuşmada, engellilere destek sunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Birlikte yaşadığımız hayatı kolaylaştırmalı ve önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi. Zeynep'in babası Necmettin Sevgi de "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu.Kızım buna çok sevindi. Hep dışarıya çıkmak istiyordu. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.