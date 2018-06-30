Engellilerin beklentisi ayrıcalık değil daha adil bir sınav

-Sınav binasından detaylar

-Oturum bitişinden detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bedensel ve zihinsel engelli çocukları için YKS'de sistem değişikliği bekliyorlar- Anne Güler Koçak;- “EKPSS’deki sistemin üniversite sınavına da uyarlanması gerektiğini düşünüyorum” ESKİŞEHİR



- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu bugün yapılırken, kızı Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi'nda sınava giren anne Güler Koçak, yaşadıkları sorunu anlatarak daha adil bir sınav sistemi olması gerektiğini söyledi.



Bugünkü YKS'nın ‘Temel Yeterlilik Testi’ (TYT) oturumunda yüzlerce engelli öğrenci de ter döktü. Sınava aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, içeride soruları cevaplamak için mücadele verirken, aileleri dışarıda stresli anlar yaşadı. Eskişehir’de bulunan Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi’ne YKS için kızını getiren anne Güler Koçak oturum sonunda İHA’ya konuştu.

“Sınav sisteminde bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum” İşitme ve konuşma engelli Öykü Güler Koçak’ın annesi Güler Koçak, sınav binası önünde çocuklarını bekleyen onlarca veliden biri. Kızının 2’nci kez üniversite sınavına girdiğini belirten Koçak, sınavın tüm adaylar için adil olmadığını söyledi.



Zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin aynı soruları cevaplamasının doğru olmadığını aktaran Koçak, “İşitme engelli ve zihinsel engelli çocukların diğer çocuklarla aynı sorulara maruz kalması çok anlamlı değil. Çünkü dile hakim olmayan bir çocuk Türkçe soruları anlayamaz. Bu durumda sadece ek süre veriliyor fakat 5 saat de, 3 saat de ek süre verilse anlamadığı bir dildeki soruları yapması mümkün değil. O yüzden sınav sisteminde bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“EKPSS’deki sistemin üniversite sınavına da uyarlanması gerektiğini düşünüyorum” Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sisteminde öğrencinin engel durumunun gözetildiğini belirten Koçak, “Engelli KPSS sınavında sorular çocukların engel türlerine göre ayrı ayrı. Zihinsel engelli çocuğun, işitme engelli çocuğun soruları farklı. EKPSS’deki sistemin üniversite sınavına da uyarlanması gerektiğini düşünüyorum” diye ifade etti.

“Engelli çocukların sınav eğitimi için bir dershane yok” Sadece sınavın değil, sınav öncesi hazırlık döneminde de eşit fırsatlardan yararlanamadıklarını dile getiren Anne Güler Koçak, “Hiçbir zaman uygun dershaneleri bulamıyoruz. Daha doğrusu engelli çocukların sınav eğitimi için bir dershane yok. Diğer dershanelere gittiklerinde de olmuyor. Çocuk rahatsız oluyor ya da karşı taraf tempoyu düşürdüğü için sınıfta da bir dengesizlik oluyor. O yüzden kendi çabalarımızla, özel derslerle hazırlanmaya çalışıyoruz” sözleriyle süreci özetledi. Sorunlar çoğunluk engelli olmadığı için devam ediyor Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için fırsat eşitliği yakalanması gerektiğini söyleyen Koçak, “Engellilerle yönelik dershanelerin olması gerekiyor. Öğretmenlikle anne-babalık arasında gelip gidiyorsunuz, ne olduğunuz belli olmuyor ama bir yere kadar yetebiliyorsunuz. Küçüklüğünde eğitimine yetebiliyorsun fakat lise düzeyine geldiğinde artık öğretme metodunu siz de bilemiyorsunuz. O konuda tabi ki profesyonel insanların bunu yapması gerekiyor. Bu da çoğunlukla alakalı bir şey. Çoğunluk engelli olmadığı için ve dersanelerde bu işin ticaretini yaptığı için ihtiyaca yönelik bir yer bulmak özellikle küçük şehirlerde mümkün değil” dedi.

“Engelli çocukların engel türlerine göre üniversite hazırlık dershaneleri açılması gerekiyor” Anne Güler Koçak, kendi kızıyla birlikte tüm özel gereksinimli çocuklar için farkındalığın artması gerektiğinin altını çizerek, “Engelli çocukların engel türlerine göre üniversite hazırlık dershaneleri açılması gerekiyor ve sınavların da çocukların engel türlerine göre ayrılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



