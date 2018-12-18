Engellileri anlamak için ellerini kullanmadan boyama yaptılar - YALOVA
- Etkinliğe katılan öğrencilerden çeşitli görüntüler - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Kök'le röportaj - Atatürk İlkokulu Müdürü Ceyhun Öztürk'le röportaj - Sınıf öğretmeni Tülay Karadeniz'le röportaj - Yalova 'da ilkokul öğrencileri, "Engellileri Anlamak" konulu proje kapsamında ağızları ve ayak parmaklarıyla kullandıkları fırçalar yardımıyla resim boyadıYALOVA (AA) - Yalova 'da bir ilkokulun öğrencilerinin "Engellileri Anlamak" konulu proje kapsamında ellerini kullanmadan yaptıkları boyama etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin projesi çerçevesinde, Atatürk İlkokulunda boyama etkinliği düzenlendi. Minik öğrenciler, ellerini kullanmadan, ağızları ve ayak parmaklarıyla tuttukları fırçalar yardımıyla kendilerine verilen resimleri boyadı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği topluma yönelik sosyal hizmet dersleri kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kök, çocukların engellilerin halinden anlamaları için pek çok eğitime tabi tutulduğunu anlatarak, "Yaşayarak öğrenmeleri için nasıl müziği duymadan dans edebiliyorlar, aynı o şekilde ellerini kullanmadan resim yapsınlar istedik. Onlar eminim ki engellilerin halinden anlayacaklar ve bu sefer çok farklı bakacaklar. Engellilerin özel çocuklar olduklarını, özel insanlar olduklarını fark edecekler." diye konuştu. Atatürk İlkokulu Müdürü Ceyhun Öztürk de üniversite öğrencilerinin projesinden heyecan duyduklarını dile getirdi.Öztürk, "Bu projede onlara destek olmak istedik ve okulumuzu onlara açtık. Amacımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında engellileri anlamak adıyla engellilerin yaşadıklarını, öğrencilerimizin bir anlamda kendi hayatlarını, nasıl yaşadıklarını resim yaparak görmeleri açısından önemli bir projeydi bu." ifadelerini kullandı.Sınıf öğretmeni Tülay Karadeniz de öğrencilerle engellilerin basketbol maçına gittiklerini ve öğrencilerin burada ilk kez farkındalık yaşadıklarını anımsatarak, "Gerçekten bu tür etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu etkisi var. Çocuklarımız engellerini nasıl aşabileceklerini öğrendiler." dedi.