Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler yürüyüş yaptı - AYDIN

Engelliler yürüyüş yaptı - AYDIN

- Yürüyüşten görüntüler - Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen'in açıklamaları Aydın 'da engelliler yürüyüş yaptıAYDIN (AA) - Aydın 'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.Altı Nokta Körler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelliler, Adnan Menderes Bulvarı'nda "Hayat bayram olsa" şarkısı eşliğinde yürüdü.Yürüyüşte, "Engelli olmak kimsenin tercihi değil", "Tohum toprağa, engelliler topluma emanettir", "En büyük engel sevgisizliktir" sloganları atıldı.Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, yaptığı açıklamada, dünyanın yüzde 10'luk nüfusunu engellilerin oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Toplamda değerlendirdiğimizde ülke nüfusunun 9 milyonuna yakınını engelliler oluşturuyor. Yani bu demektir ki engelliler istediğinde birçok şeyi değiştirebilecek güç ve kudrete sahip olduğunu gösteriyor. Ne zaman ki herkes için eşit ve erişilebilir bir hayat oluşursa o zaman inşallah 3 Aralık'ı kutlama havasında geçireceğiz."Yürüyüşe, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve Adnan Menderes Üniversitesindeki (ADÜ) öğrenci toplulukları da katıldı.

Lyon Sevgisizlik Allah 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı