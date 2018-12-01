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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Engelliler için balonla Pamukkale turu - DENİZLİ

Engelliler için balonla Pamukkale turu - DENİZLİ

- Engelliler için balonla Pamukkale turu - Balon turundan detaylar - Engellilerin balona binmesi - Pamukkale'nin detay görüntüleri - Görme engelli Salih Cura'nın konuşması - Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in konuşması - Detay görüntülerEngelliler için balonla Pamukkale turu - Pamukkale Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelliler için balon turu düzenledi - Görme engelli Cura: - "Görmememe rağmen bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir his"DENİZLİ (AA) - Denizli 'de engelliler için balonla Pamukkale turu gerçekleştirildi.
Pamukkale Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilçede yaşayan 16 bedensel ve zihinsel engelli vatandaş, tur için gün doğumunda Kocaçukur mevkisinde bir araya geldi.Verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımı ve cesaretlendirmesiyle balona binen vatandaşlar, yaklaşık bin 500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı bularak, bazıları heyecanını işaret diliyle aktardı.Görme engelli Salih Cura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez balona binmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Eşim korktuğu için binemedi. Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olmadığı kadar mutlu oluyor. Ben arkadaşlarımla geldim. Görmememe rağmen bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir his. Çok güzel engelliler günü kutlaması yaptık." dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise güzel bir anı yaşamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Balonla bulutların üzerinde uçmayı misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi." diye konuştu.
Engellileri taşıyan balon, 40 dakikalık tur sonrası Develi Mahallesi'ne indi.

İşaret Dili İsaf Engelliler Günü Engelli Vatandaş Cesar 

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