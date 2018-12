Engelliler engelsiz bir yaşam için yürüdü

-yürüyüşten detay

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ilke tanık olan vatandaşlar 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde farkındalık için birlik olup yürüdü. İlçede ilk kez yaşanan büyük dayanışmaya protokol üyeleri ve siyasiler de destek verdi. Otizmli öğrencilerin, tekerlekli sandalyeli öğrencilerin gösterilerine ve şarkılarını herkes eşlik etti. Uzun yıllar birbirlerine rakip olarak kavgalı halde bulunan Nazilli Engelliler ve Engellilerde Destek Verenler Derneği (NAZENDER) ve Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NEBED) Başkanlarının sahneye çıkarak birlik mesajı vermeleri güne damgayı vurdu. ‘Engelsiz bir Nazilli için halkımızla el ele’ sloganını hayata geçirdiklerini ve bunu bugün başardıklarını ifade eden başkanlara ilçe protokolü başta olmak üzere tüm siyasiler de destek vererek örnek bir fotoğraf karesi oluşturdular. Aydın’ın ilk engelsiz kamu binası olma özelliği taşıyan Nazilli Adliyesi’nin engelleri kaldırdığını ifade eden Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ise görme engelli personeli ile katıldığı etkinlik süresince sergilediği yardımseverliği ile her zamanki gibi engellilere olan desteğini bir kez daha gösterdi. NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı; “Biz bu etkinliklere ilk olarak 20-30 kişiyle başlamıştık. Ama 2 buçuk yıllık bir çalışmanın ve kurduğumuz hayalleri hayata geçirmenin sonucu şu an Nazilli’de büyük bir engelli ailesi oluştu. Zaten amacımız, bütün engelli okullarımız, rehabilitasyon okullarımız, eğitim sınıfları, belediyemiz, siyasiler ve tüm Nazilli halkıyla büyük bir engelli ailesi oluşturmaktı. Bunu da başardık, çok mutluyuz. ‘Engelsiz bir Nazilli için halkımızla el ele’ sloganını hayata geçirdik. Nazilli’de engelli sayımız 9 bin civarı. Amacımız, engelli ve ailelerini bu çatı altında toplayıp büyük bir sivil toplum kuruluşu oluşturmak. Büyük bir engelsiz engelli ailesi oluşturmak. Engelsiz bir Nazilli için hep birlikte mücadele etmek istiyoruz” dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş; “Nazilli Adalet Sarayımız, Aydın ili genelinde engelliler için, engelli erişilebilir sertifikasını alan ilk kamu binası olma özelliği taşıyor. Büyük ve yoğun bir çabanın neticesinde Adalet Bakanlığımızın sağladığı maddi ve manevi destekler ve verdiği talimatlar çerçevesinde engelli erişilebilirlik standartlarını sağladık ve bu sertifikayı almaya hak kazandık. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir gurur. Zira Aydın genelinde bir ilk olmak, bu ilki Nazilli ilçemizde yaşatmak ve Adliye Sarayı olarak bu ilki yaşamak bizler için gerçekten çok büyük bir gurur kaynağıydı. Biz engelli arkadaşlarımıza, engelli vatandaşlarımıza her zaman el ele olmaya gayret edeceğiz. Bizlerin yapması gereken, bizlerden beklenen de budur” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da konuşmasında, engelliler günü etkinliklerinin bir güne sığdırılmaması gerektiğini ifade ederek, “Bence yılın her günü kutlamamamız lazım. Her gün beraber olmak lazım. Belediye Başkanı olmadan önce de engelli kardeşlerimizle beraberdim. Çünkü hepimiz birer potansiyel engelli adayıyız. Ne olacağımızı bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Engelli olmak çok zor. Engelli bir vatandaşın yaşaması çok zor. Ama belediyeler olsun, kamu kurumu-kuruluşları olsun, ellerinden geldiğince bunu en aza indirmeye çalışıyorlar. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Zaten, akülü araçlar olsun, sosyal donatılar olsun, sosyal ihtiyaçlar olsun bunların hepsini karşılıyoruz. Gönül ister ki bütün sokaklar engelsiz olsun. Bunu da başarmak kolay değil. Ama yeni açtığımız sokakların hepsinde bunları yapmaya çalışıyoruz. Eskileri de teker teker düzeltmeye çalışıyoruz. Acıyarak bakmamak lazım. Acıyarak bakmayacaksınız, severek bakacaksınız. Kalpten bakacaksınız. Bu daha çok önemli” dedi.