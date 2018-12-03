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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelliler bir günlüğüne asker oldu - MUŞ

Engelliler bir günlüğüne asker oldu - MUŞ



: - Ahmed - i Hani İlkokulu ve Ortaokulu - Öğrencilerin okuldan ayrılması - Okuldan askerlik birliğe askeri araçla uğurlanması - Engelli çocukların Bulanık Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda karşılanması - Engelli çocuklara askeri eğitim verilmesi - Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Tutumeri açıklama - Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum'un açıklaması - Engelli çocuklara belge verilmesi - Engelli çocuklara askeri malzeme tanıtımı Muş 'ta engelliler bir günlüğüne asker oldu - Bulanık ilçesinde 3 engelli çocuk, Jandarma engel tanımaz" etkinliği kapsamında askeri kamuflaj giyerek bir günlüğüne temsili askerlik yapmanın gururunu yaşadıMUŞ(AA) - Muş 'ta 3 engelli çocuk, "Jandarma engel tanımaz" etkinliği kapsamında kamuflaj giyerek temsili askerlik yaptı.Bulanık ilçesindeki Ahmed - i Hani İlkokulu ve Ortaokulu'nda özel eğitim gören 3 öğrenci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla düzenlenen etkinlikte bir günlüğüne temsili askerlik yapmanın sevincini yaşadı.Okulda askeri üniformalarını giyen öğrenciler, arkadaşları tarafından Bulanık Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'na uğurlandı.Askeri araca bindirilerek kışlaya götürülen çocuklara askerliğin önemi anlatıldıktan sonra temsili terhis töreni düzenlendi.
Törende konuşan Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Horzum, şöyle konuştu:"Jandarma her zaman bu özel arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ilgi gösterecektir. Çünkü yeri geliyor göremiyoruz, bir feryadı duyamıyoruz. Yeri geliyor yolumuzu şaşırıp yürümeyebiliyoruz. Bir ele uzanmak istiyoruz ama uzanamıyoruz. Öyleyse birbirimizden farkımız yok. Hepimiz kardeşiz, biriz ve bu bilinçle hareket etmeliyiz."Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Tutumeri de asker olmak isteyen öğrencilerinin bu hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını anlattı.Programa Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, askerler ve öğretmenler de katıldı.

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