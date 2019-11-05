Engelli ve yaşlılara evlerinde psikolojik destek

-Anne ile sohbet edilmesi

-Engelli Battal Şen'den görüntüler

-Ünzülay Aygökaslan röportaj

-Azime Anar röportaj

-Aygül Kılıç röportaj

-Psikolog Kılıç'ın aileye önerilerde bulunması



( ADANA )- Adana'da, Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, Yüreğir Belediyesi’nin sağlık faaliyetleri çerçevesinde engellilere, yakınlarına ve yaşlılara evlerinde psikolojik destek veriyor ADANA



- Adana’da, Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, Yüreğir Belediyesi’nin sağlık faaliyetleri çerçevesinde engellilere, yakınlarına ve yaşlılara evlerinde psikolojik destek veriyor. Vatandaşların “Psikolog ücretlerini karşılayamadıkları ve hastanelerde yoğun talep dolayısı ile randevu almakta zorlandıkları” şikayetleri üzerine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Evde psikolojik destek” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Psikolog Aygül Kılıç, muhtarlar tarafından tespit edilen engelli, yakınları ve yaşlı aileleri ziyaret ediyor. “Gizlilik” ilkesine özen gösterilerek, görüşmeler kişilerin kendilerinin belirlediği yerde yaparak bireylerin psikolojik sorunlarını dinleyip, destek veriyor. Kılıç, Yüreğir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleriyle birlikte 1 yaşında kızamık geçirdikten sonra vücudunun sol tarafından felç olan ve zamanla tamamen zihinsel engelli olan 24 yaşındaki Battal Şen ile annesi Ünzülay Aygökaslan’ı ziyaret etti. Burada anne Ünzülay’ın sorunlarını dinleyen Psikolog Aygül Kılıç, anneye tavsiyelerde bulundu. Evde psikolojik destekten memnun olduğunu belirten Ünzülay Aygökaslan, “Daha önce hiç böyle bir destek almadım. Çok memnun oldum. Benimde derdimin dinlenilmesini bende isterim. Daha önceleri ruh sağlığına gidip ilacımızı yazdırıyorduk ama birebir evde destek çok mükemmel bir proje. Önü açık bir proje. Bütün ailelerin kabul etmesini isterim. Herkese katkısı olur” diye konuştu.

“Ailelerin üzerindeki yükü alıyoruz” Yüreğir Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Azime Anar ise belediye olarak yeni projelerinin geleceğini belirterek, “Yeni bir projemiz hayata geçti. Engelli çocuklarının ailelerine bir psikolojik destek vermek ve onların üzerindeki yükü alabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah başkanımız d engelli ve yaşlılar için daha büyük proje yapacaktır” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç ise proje hakkında bilgiler vererek, “Daha önce böyle bir proje yapılmadı. Evlere gideceğiz ve sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlarına çare bulmaya çalışacağız. Sadece onları iyileştirmek ve terapi etmek değil amacımız. Burada toplumun ruh sağlığını düzeltmiş olacağız. Evlerde görüştüğümüz insanlar hep psikolog ücretlerinin çok olduğunu ve devlet hastanelerinde sıra bulamadıklarını söylediler” ifadelerini kullandı. Ailenin isteğine göre psikolojik desteğin verildiğini belirten Kılıç, “Görüşmeler kişilerin kendilerinin belirlediği yerde yapılıyor kendi istedikleri saate göre. 10’uncu hastamız oldu bu aile. Epilepsi hastasının evine gittik. Şuana kadar hiç psikolojik destek almadığını öğrendik. İlaçları ona göre düzenlenmemiş. Biz bunları hep düzelttik” şeklinde konuştu.

(UMT-



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