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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - VAN

Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi - VAN

- Bedensel Engelli Refik Çelik ve ailsinden detaylar - Refik Çelik'in konuşması - Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın konuşması Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildiVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar Belediyesi, 65 yaşındaki Refik Çelik'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.Hacıköy Mahallesi'nde 11 yıl önce geçirdiği hastalık nedeniyle yürüyemeyen Çelik, sosyal medya üzerinden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a ulaştı.Başkan Tanış, kısa sürede Çelik'i evinde ziyaret ederek akülü sandalye hediye etti.Engelli vatandaşlara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Tanış, şöyle dedi:"Gürpınar Belediyesi olarak her alanda sosyal projeler üreterek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Refik amcamızı ziyaret ederek hediyesini takdim ettik. Bir nebze de olsa yanında olduğumuzu gösterdik. Gücümüz yettiğince engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."Bedensel Engelli Refik Çelik ise 11 senenin ardından gönül rahatlığıyla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek "Başkanımız bizlerin mağduriyetini görerek sesimize kulak verdi. Bu sandalyenin gelmesiyle bundan sonra gönül rahatlığıyla gezip birçok işimi kendi imkanlarımla yapacağım. Başkanımıza ve belediyemize bu hediyesi için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal Proje Farkındalık Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalye Akülü Sandalye 

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