Engelli öğrenciler mantar üretimine başladı, hedef yılda 1,5 ton

Engelsiz öğrenciler 45 metrekarelik alanda kilolarca mantar üretiyor



- Engelsiz öğrenciler Bağcılar’daki 45 metrekarelik alanda bir buçuk ayda yaklaşık 250 kilogram mantar üretti. Yıllık hedefleri 1 buçuk ton olan öğrenciler, ürettikleri mantarları da satarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engelli öğrencilere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 45 metrekarelik mantar üretim atölyesinde çalışan engelsiz öğrenciler kilolarca mantar üretiyor. Kompost olarak hazırlanmış şekilde kendilerine gelen mantarların her gün ısı ve nem kontrolünü yapan öğrenciler, 36’ncı güne ulaştıklarında mantar hasadı yaptı. Öğrenciler 1 buçuk ayda yaklaşık 250 kilogram mantar üretti. Down sendromlu, otizmli, hafif zihinsel ve ortopedik gibi çeşitli engel gruplarından engellilerin katıldığı etkinlikte öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dökmesi sağlanıyor. Bunun yanında yeni arkadaşlıklar edinen ve sosyal ilişkilerini geliştiren öğrenciler, üretim yapmanın da keyfini yaşıyor. Önce üretiyor sonra satıyorlar, hedef yılda 1,5 ton Öğrenciler ürettikleri mantarları ise ambalajlayarak tarttıktan sonra merkezin girişine kurdukları stantlarda satıyor. Mantarların satışından elde edilen gelirle ise öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitmen olarak çalışan Derya Subaşı ise öğrencilerin büyük bir titizlikle çalıştığını söylerken bir çoğunun mantar firmalarında çalışabilecek kadar iyi olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin hedefi ise bir yıl içinde 1 buçuk ton mantar üretmek. “Çocuklar bu kontrolü gerçekten çok iyi yapıyorlar” Engelli öğrencilerin büyük bir özenle mantar üretimi yaptıklarını ifade eden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitmen olarak çalışan Derya Subaşı, “ Anlaşmalı olduğumuz bir firma var, oradan kompost halinde ekim yapılmış halde bize geliyor. Ekim yapıldıktan sonra buraya geldiğinde biz sıcaklık ve nem kontrolünü yapıyoruz. Havalandırma kontrolü yapıldıktan sonra toprak serimi ve diğer tüm işlemler 36 günde tamamlanınca ilk hasadımızı alıyoruz. Bugün 36’ncı gün çocuklar hep beraber hasat yapıyorlar. Her gün mantar kontrolü yapılmak zorunda çünkü hassas bir yetiştiricilik. Normalde bir ton komposttan yüzde 30 verim alırsınız. Bizim de bir ton kompostumuz var, yaklaşık yüzde 35’e kadar verimimiz oluyor. Firmaları da geçebiliyoruz çünkü çocuklar bu kontrolü gerçekten çok iyi yapıyorlar” şeklinde konuştu.

“Mantar firmasında işe başlasalar çok iyi şekilde çalışabilecek öğrencilerim var” Öğrencilerin başarısının kendisini de şaşırttığını belirten Subaşı, “Engelli öğrencilerimle beraber 1 buçuk aylık dönemde yaklaşık 200-250 kilo kadar hasat alıyoruz. Çocuklar burada paketlemesini yapıyor yukarıda standımız var, satışı yapılıyor. Kompostun alımı mantara harcanan bütün parayı belediyemiz karşılıyor. Hasattan elde edilen gelir çocuklara dağıtılıyor. Bizim hedefimiz 1 yılda yaklaşık 1 buçuk ton mantar hasadı almak. Öğrencilerim ortopedik engelli, down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli her engel grubundan çocuğa açık bir terapi şekli. Bana göre mantar yetiştiriciliği çocuklar için bir terapi. Böyle bir başarıyı aslında ilk başladığımda beklemiyordum. Çocuklar çok özel çocuklar bu hassasiyette olurlar mı diye bir şüphem vardı ama çocuklar sıcaklık ve nem kontrolünü o kadar iyi yapıyorlar ki şu anda herhangi bir mantar firmasında işe başlasalar çok iyi şekilde çalışabilecek öğrencilerim var” dedi.

“Evde oturmaktansa burada arkadaşlarımla vakit geçirmek beni daha çok mutlu ediyor” Mantar üretimi yapan öğrencilerden Helin Sarıkaş, projenin kendileri için çok güzel gittiğini belirterek “Şuan mantar topluyorum, mantarların köklerini kesip başka bir tabağa koyuyorum, çok eğlenceli bu nedenden dolayı Başkana teşekkür ediyorum. Yukarıda standımız var, orada satıyoruz. Engelli arkadaşlarımızı, evde oturanları buraya bekliyoruz. Evde oturmaktansa burada arkadaşlarımla vakit geçirmek beni daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Engelli çocuklarımız üretiyor, çok güzel” Engelli öğrencilerin ürettiği mantarları lezzetle yediklerini belirten müşterilerden Ayşe Coşkun, “Bizim engelli çocuklarımız üretiyor. Benim de burada engelli çocuğum var. Çok güzel ürettiler, gerçekten buradan almalarını herkese tavsiye ederim, çok memnunum” ifadelerini kullandı.



