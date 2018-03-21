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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli öğrenciler hayallerini gerçekleştirdi - KIRKLARELİ

Engelli öğrenciler hayallerini gerçekleştirdi - KIRKLARELİ

- Engelli öğrenciler hayallerini gerçekleştirdi - Programdan genel ve detay görüntüler - Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın konuşması - Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç'ın konuşması - Vali Yardımcısı Murat Eren'in konuşması - Öğrencilerin defile gösterisiEngelli öğrenciler hayallerini gerçekleştirdi - Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan "Gökkuşağı Düşler Atölyesi" projesi kapsamında engelli öğrenciler, üniversitelilerin desteğiyle tasarladıkları kıyafetleri defilede sergilediKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan "Gökkuşağı Düşler Atölyesi" projesi kapsamında engelli öğrenciler, üniversitelilerin desteğiyle tasarladıkları kıyafetleri defilede sundu.Kültür Merkezi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Yardımcısı Murat Eren, burada yaptığı konuşmada, Down sendromu farkındalığının artırılması gerektiğini belirterek, özel çocuklara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini anlattı.Down sendromlu bireylerin eğitim ve sosyalleşme çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Eren, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini anlattı. Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım da Down sendromunun bir hastalık olmadığını dile getirdi.Yaklaşık 1 yıldır süren proje kapsamında engelli öğrencilerin hayallerini kıyafetlere yansıttıklarını aktaran Aşım, bu tür projelerin engelliler açısında önemli olduğunu vurguladı. Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise üniversite öğrencilerinin proje kapsamında engellilere rol model olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrenciler tasarladıkları kıyafetleri, üniversite öğrencilerinin önderliğinde defilede sergiledi.Büyük beğeni toplayan defile renkli görüntülere sahne olurken, bazı veliler gözyaşlarına hakim olamadı.

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