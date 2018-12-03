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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli oğlu için not bırakıp intihar etti

Engelli oğlu için not bırakıp intihar etti

Apartmanın görüntüsü

Çamaşır Suyu Olay Yeri İnceleme Bedensel Engelli Polis Ekipleri Veli Toplantısı 

-Katın görüntüsü
-Apartman önünde bekleyenler
-İntihar eden kadının çocuğu
-Çocuğun bahçede çocuklarla oynaması
-Genel ve detay görüntü
-Polisin olay yerine gelmesi
-İnceleme yapması
-Fotoğraf

( ADANA )- Adana'da evli bir adamla resmi nikah olmadan birlikte yaşayan ve engelli bir çocuğu bulunan edebiyat öğretmeni "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundayım" notu bırakıp tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp içerek intihar etti ADANA

- Adana'da evli bir adamla resmi nikah olmadan birlikte yaşayan ve engelli bir çocuğu bulunan edebiyat öğretmeni "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundayım" notu bırakıp tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp içerek intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Bir meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Z.E. (39), “Veli toplantısına gideceğim” diyerek zihinsel engelli oğlu Selim’i kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra kendi evine döndü. Resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı eşi H.K.’nin, resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrendiği ve çeşitli borçları olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Z.E, "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra nota "kredi kartı şifrelerini" de yazıp çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırıp içerek intihar etti. Z.E.’nin veli toplantısına gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu Z.E.’nin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının çilingir yardımıyla açılması üzerine, yakınları, Z.E’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, Z.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek incelemede bulundu. Bu sırada Z.E’nin zihinsel ve bedensel engelli oğlu S. de apartmanın otoparkında her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynayıp sohbet etti. Çocuk intihar eden annesinin olayını araştırmak üzere apartmana gelen olay yeri inceleme polislerini şaşkın gözlerle her şeyden habersiz izledi. İntihar eden öğretmenin yakınları çocuğa sarılarak ağladı. Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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