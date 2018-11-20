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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Engelli kardeşini 15 yıldır sırtında taşıyor

Engelli kardeşini 15 yıldır sırtında taşıyor

- KADRİYE KAYA VE ABLASININ EV HALİ

Çocuk Felci 

-- KADRİYE KAYA İLE RÖP
-- HATİCE ÖZDEMİR İLE RÖP
-- ABLANIN KARDEŞİNİ TAŞIMASI
-- MERDİVENLERDEN İNDİRMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) -- Kadriye Kaya: “Taşımaktan değil düşürmekten korkuyorum”- Apartmana asansör yapılması için yardım bekliyor BOLU

- Bolu’da, küçük yaşta geçirdiği felç nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir’i (42) 15 yıldır sırtında taşıyarak apartmanın 4’üncü katından indirip çıkaran abla Kadriye Kaya, “Taşımaktan değil düşürmekten korkuyorum” dedi.
İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında yaşayan Kadriye Kaya ve 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken kardeşi Hatice Özdemir (42), apartmanlarında asansör olmaması nedeniyle zor günler yaşıyor. Engelli kardeşini 15 yıldır sırtında taşıyan abla Özdemir, Kadriye Kaya’nın dışarı çıkması gerektiği zamanlarda kardeşini sırtına alarak 4 katlı apartmandan indirip, çıkarıyor. Asansör yapılması için gerekli olan 16 bin liranın toplanamaması nedeniyle zor günler geçiren abla Hatice Özdemir, “15 yıldır kardeşimle ben ilgileniyorum. 15 yıldır hep sırtımda indirip çıkarıyorum. Büyüklerimize sesimizi duyuramadık. Çok zor oluyor. Evde durduğu zaman sinirleniyor. Dışarı çıkmak istiyor. Onu mutlu etmek için sırtımda indiriyorum. Hayırsever insanlarımızdan asansör yapılması için yardım bekliyorum. Bizler de insanız. Bizleri görmezden gelmesinler” dedi.
Evde kaldığı zamanlarda el örgüsü ve filografi yaparak vakit geçiren Kadriye Kaya ise, dışarı çıkmak istediğini ve yardım beklediğini söyledi.

(FC-GY
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